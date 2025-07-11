В образовавшийся пробке на Солотчу рязанцы играют в слова

В образовавшейся пробке в сторону Солотчи рязанцы нашли себе развлечение. Создав обсуждения в «Яндекс. Картах», водители начали игру в слова. Напомним, ранее сообщалось о том, что на выезде из Рязани произошло шесть ДТП.