Ученые назвали главный принцип крепкого и долгосрочного брака

Участники исследования описывали свои отношения как гармоничные, теплые и основанные на доверии, где партнер воспринимается как главный источник поддержки. Особенно важно, что супруги помогали друг другу в трудные моменты, будь то болезни или финансовые трудности. Уточняется, что мужчины чаще отмечали получение поддержки, чем женщины. Это согласуется с предыдущими наблюдениями, где мужчины, как правило, получают больше пользы от брака. Женщины, напротив, чаще упоминали о редких негативных взаимодействиях, таких как критика или недовольство, хотя в целом конфликты в этих длительных союзах были редкими.

Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что ключевым фактором крепких многолетних браков является постоянная и надежная поддержка между супругами. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Elder Policy (JEP).

Участники исследования описывали свои отношения как гармоничные, теплые и основанные на доверии, где партнер воспринимается как главный источник поддержки. Особенно важно, что супруги помогали друг другу в трудные моменты, будь то болезни или финансовые трудности.

Уточняется, что мужчины чаще отмечали получение поддержки, чем женщины. Это согласуется с предыдущими наблюдениями, где мужчины, как правило, получают больше пользы от брака. Женщины, напротив, чаще упоминали о редких негативных взаимодействиях, таких как критика или недовольство, хотя в целом конфликты в этих длительных союзах были редкими.

Исследователи также заметили, что уровень образования и доход супругов влияют на взаимную поддержку в семье: чем они выше, тем больше поддержки наблюдается. С увеличением продолжительности брака уровень негатива снижается, независимо от того, первый это союз или повторный.

Авторы подчеркивают, что их исследование предоставляет более полное и позитивное представление о супружеских отношениях, которые ранее часто рассматривались только через призму проблем.