Трамп пообещал сделать «важное заявление» по России в понедельник

Американский лидер сообщил, что готовит важное заявление по России и планирует выступить с ним в понедельник, 14 июля. Деталей заявления Трамп раскрывать не стал. Он также заявил, что снова разочаровался в России.

Трамп пообещал сделать «важное заявление» по России в понедельник. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер сообщил, что готовит важное заявление по России и планирует выступить с ним в понедельник, 14 июля. Деталей заявления Трамп раскрывать не стал.

Он также заявил, что снова разочаровался в России.