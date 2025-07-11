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Трамп пообещал сделать «важное заявление» по России в понедельник
Американский лидер сообщил, что готовит важное заявление по России и планирует выступить с ним в понедельник, 14 июля. Деталей заявления Трамп раскрывать не стал. Он также заявил, что снова разочаровался в России.

Трамп пообещал сделать «важное заявление» по России в понедельник. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер сообщил, что готовит важное заявление по России и планирует выступить с ним в понедельник, 14 июля. Деталей заявления Трамп раскрывать не стал.

Он также заявил, что снова разочаровался в России.