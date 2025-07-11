Рязанских пчеловодов предупредили о химической обработке полей
С 15 по 25 июля 2025 года с 21:00 до 6:00 сельскохозяйственным предприятием ООО «Агрохолдинг Шиловский» будет проводиться химическая обработка производственных полей пестицидами и агрохимикатами на земельном участке вблизи населенных пунктов: д. Петровка, д. Сановка, с. Сасыкино, д. Ибредь, с. Желудево.
Рязанских пчеловодов предупредили о химической обработке полей. Об этом сообщается в Telegram-канале Шиловского района.
С 15 по 25 июля 2025 года с 21:00 до 6:00 сельскохозяйственным предприятием ООО «Агрохолдинг Шиловский» будет проводиться химическая обработка производственных полей пестицидами и агрохимикатами на земельном участке с кадастровыми номерами вблизи населенных пунктов: д. Петровка, д. Сановка, с. Сасыкино, д. Ибредь, с. Желудево:
- 62:25:0060401:630;
- 62:25:0060401:582;
- 62:25:0060401:583;
- 62:25:0060401:587;
- 62:25:0060401:1161;
- 62:25:0040635:48;
- 62:25:0080106:75.
Препарат «Дикошанс» — 3 класс опасности для пчел.