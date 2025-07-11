Рязанских пчеловодов предупредили о химической обработке полей

С 15 по 25 июля 2025 года с 21:00 до 6:00 сельскохозяйственным предприятием ООО «Агрохолдинг Шиловский» будет проводиться химическая обработка производственных полей пестицидами и агрохимикатами на земельном участке вблизи населенных пунктов: д. Петровка, д. Сановка, с. Сасыкино, д. Ибредь, с. Желудево.