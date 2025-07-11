Рязанцы возмутились заехавшим на тротуар таксистом

Нарушителя заметили в пешеходной зоне возле дома № 115 на улице Введенской. «Припарковался прям на переходной зоне и, соответственно, задел газон, пока разворачивался заехал полностью на газон», — говорится в посте. Ранее сообщалось, что рязанцы с начала года выплатили более 5,2 млн рублей штрафов за стоянку в местах с зелеными насаждениями.