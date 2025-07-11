Рязанцы сообщили о невыносимой жаре в почтовом отделении
«На почте невозможно находиться, температура +35 в помещении. Кондиционеры сломаны, девочки, которые там работают помирают от жары. Посетители теряю сознание в очереди», — написал автор.
Рязанцы сообщили о невыносимой жаре в почтовом отделении на улице Грибоедова. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».
«На почте невозможно находиться, температура +35 в помещении. Кондиционеры сломаны, девочки, которые там работают помирают от жары. Посетители теряю сознание в очереди», — написал автор.