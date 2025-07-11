Рязанцы сообщили о ДТП на въезде в город со стороны Михайлова
По данным портала, участниками аварии стали внедорожник и «ГАЗель». Отмечается, что в результате столкновения оба транспортных средства опрокинулись. Подробности происшествия и данные о пострадавших неизвестны.
Рязанцы сообщили о ДТП на въезде в город со стороны Михайлова. Об этом в пятницу, 11 июля, рассказал Telegram-канал «Топор Новости Рязани».
По данным портала, участниками аварии стали внедорожник и «ГАЗель». Отмечается, что в результате столкновения оба транспортных средства опрокинулись.
Подробности происшествия и данные о пострадавших неизвестны.