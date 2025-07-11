Рязанцы показали последствия пожара в многоэтажке на улице Стройкова

Напомним, возгорание в дома на улице Стройкова произошло 10 июля. По словам очевидцев, прозвучало три хлопка, послы которых началось задымление. По данным ГУ МЧС России по Рязанской области, пожар удалось локализовать в 19:55. Его тушили 15 человек.