Рязанцев предупредили о мошенниках, которые заставляют «спасать» деньги других

Отмечается, что аферисты втираются в доверие и заявляют, что деньгам пенсионера грозит опасность. Жертву вынуждают перевести сбережения на «резервный» или «специальный» счет якобы для их сохранения. Следующий этап схемы — пенсионера уговаривают стать помощником лже-правоохранителей. Пожилого человека делают курьером, который забирает деньги у новых жертв. В итоге формируется настоящая пирамида. Деньги получают мошенники, а пенсионеры становятся соучастниками преступления.

Рязанцев предупредили о мошенниках, которые заставляют «спасать» деньги других. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России по региону.

Отмечается, что аферисты втираются в доверие и заявляют, что деньгам пенсионера грозит опасность. Жертву вынуждают перевести сбережения на «резервный» или «специальный» счет якобыдля их сохранения.

Следующий этап схемы — пенсионера уговаривают стать помощником лже-правоохранителей. Пожилого человека делают курьером, который забирает деньги у новых жертв.

В итоге формируется настоящая пирамида. Деньги получают мошенники, а пенсионеры становятся соучастниками преступления.