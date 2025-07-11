Рязанцам вновь напомнили правила поведения при атаке БПЛА

Жителям региона напомнили, что при звуках работы ПВО нужно остаться дома и отойти от окон. «Самое безопасное место в квартире — ванная комната или коридор с капитальными стенами. В сельской местности — подвал или подпол», — отметили в посте. ⠀ Там также подчеркнули, что при воздушной тревоге нужно постараться перейти на первые этажи многоквартирного дома, в подвал или подземный гараж. «Не снимайте на фото и видео работу ПВО и последствия атаки! Не распространяйте такие материалы в интернете. Не отвечайте на сообщения незнакомцев об обстановке в вашем населенном пункте. Любая информация выгодна противнику — она используется для подтверждения эффективности атак и дальнейших террористических акций», — заключили в посте.

Рязанцам вновь напомнили правила поведения при атаке БПЛА. Пост опубликован администрацией Клепиковского района. ⠀

Жителям региона напомнили, что при звуках работы ПВО нужно остаться дома и отойти от окон.

«Самое безопасное место в квартире — ванная комната или коридор с капитальными стенами. В сельской местности — подвал или подпол», — отметили в посте. ⠀

Там также подчеркнули, что при воздушной тревоге нужно постараться перейти на первые этажи многоквартирного дома, в подвал или подземный гараж.

«Не снимайте на фото и видео работу ПВО и последствия атаки! Не распространяйте такие материалы в интернете. Не отвечайте на сообщения незнакомцев об обстановке в вашем населенном пункте. Любая информация выгодна противнику — она используется для подтверждения эффективности атак и дальнейших террористических акций», — заключили в посте.