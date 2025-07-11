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Рязанцам напомнили о мерах профилактики выпадения детей из окон
С наступлением тепла в России увеличивается число несчастных случаев с детьми в возрасте от 1 до 6 лет. Часть таких происшествий заканчивается трагически. Родителям напомнили, а самых важных правилах безопасности. Не оставляйте детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами, даже если они оснащены москитными сетками. Не показывайте ребенку, как открывать окно. Уберите от окон мебель, по которой ребенок может залезть на подоконник. Не полагайтесь на режим «микропроветривание» на пластиковых окнах. Установите на окна блокираторы, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть их.

Рязанцам напомнили о мерах профилактики выпадения детей из окон. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

По данным ведомства, с наступлением тепла в России увеличивается число несчастных случаев с детьми в возрасте от 1 до 6 лет. Часть таких происшествий заканчивается трагически. Статистика показывает, что в большинстве случаев дети остаются без присмотра взрослых.

Родителям напомнили, а самых важных правилах безопасности:

  1. Не оставляйте детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами, даже если они оснащены москитными сетками.

  2. Не показывайте ребенку, как открывать окно.

  3. Уберите от окон мебель, по которой ребенок может залезть на подоконник.

  4. Выбирайте аксессуары для окон, такие как жалюзи и рулонные шторы, без свисающих шнуров и цепочек, которые ребенок может использовать для доступа к окну.

  5. Не полагайтесь на режим «микропроветривание» на пластиковых окнах.

  6. Установите на окна блокираторы, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть их.

  7. Если вы показываете что-то ребенку из окна, крепко держите его.

  8. Объясните подросшим детям, почему открытое окно может быть опасно.

Отмечается, что в некоторых случаях можно установить оконные решетки, которые защитят от падения. Если у вас нет возможности приобрести специальные устройства, можно выкрутить ручки с окон в детской комнате и использовать их только при необходимости.

Помните, что эти правила актуальны не только для вашего дома, но и для других мест, где может находиться ваш ребенок, например, у бабушки, живущей на верхних этажах.