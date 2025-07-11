Рязанцам напомнили о мерах профилактики выпадения детей из окон

С наступлением тепла в России увеличивается число несчастных случаев с детьми в возрасте от 1 до 6 лет. Часть таких происшествий заканчивается трагически. Родителям напомнили, а самых важных правилах безопасности. Не оставляйте детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами, даже если они оснащены москитными сетками. Не показывайте ребенку, как открывать окно. Уберите от окон мебель, по которой ребенок может залезть на подоконник. Не полагайтесь на режим «микропроветривание» на пластиковых окнах. Установите на окна блокираторы, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть их.