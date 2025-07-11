Рубио призвал страны НАТО передать Киеву вооружение из своих запасов

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон призывает страны НАТО передавать Украине находящиеся в Европе американские системы вооружений, а затем восполнять запасы за счет закупок у США. Об этом 11 июля сообщает «МК». Как отметил Рубио, Киев нуждается в вооружении, которое не производится в Европе. По словам госсекретаря США, единственный способ его получить — закупить у США. Рубио добавил, что у союзников по НАТО есть необходимые Украине системы обороны, которые можно передать. В качестве примера он привел наличие систем Patriot у Германии, Испании и других стран. «Например, у Германии, насколько я помню, есть 13 или 14 батарей Patriot», — сказал он.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон призывает страны НАТО передавать Украине находящиеся в Европе американские системы вооружений, а затем восполнять запасы за счет закупок у США. Об этом 11 июля сообщает «МК».

Как отметил Рубио, Киев нуждается в вооружении, которое не производится в Европе. По словам госсекретаря США, единственный способ его получить — закупить у США.

Рубио добавил, что у союзников по НАТО есть необходимые Украине системы обороны, которые можно передать. В качестве примера он привел наличие систем Patriot у Германии, Испании и других стран.

«Например, у Германии, насколько я помню, есть 13 или 14 батарей Patriot», — сказал он.