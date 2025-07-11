Россиянам стали чаще поступать мошеннические звонки под видом ФНС

Аферисты пытаются убедить граждан уплатить налоги дистанционно, пугая штрафами и запретом на выезд из страны. «Мы никогда не запрашиваем личные данные, не требуем переводить деньги на карту, не просим переходить по ссылкам или сообщать коды. Это делают только мошенники», — отметила советник руководителя ФНС РФ Юлия Каменчук. Служба рекомендует гражданам проверять информацию и обращаться в единый контакт-центр ФНС России для получения достоверных данных.

Россиянам стали чаще поступать мошеннические звонки под видом ФНС. Об этом говорится в Telegram-канале службы.

Аферисты пытаются убедить граждан уплатить налоги дистанционно, пугая штрафами и запретом на выезд из страны.

«Мы никогда не запрашиваем личные данные, не требуем переводить деньги на карту, не просим переходить по ссылкам или сообщать коды. Это делают только мошенники», — отметила советник руководителя ФНС РФ Юлия Каменчук.

Служба рекомендует гражданам проверять информацию и обращаться в единый контакт-центр ФНС России для получения достоверных данных.