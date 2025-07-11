Россиян предупредили о «продаже» путевок мошенниками

Мошенники часто навязывают туристам фиктивные допуслуги, например, «специальный» трансфер или «особую» страховку. Они привлекают клиентов ложными акциями, а после внесенной предоплаты за тур сообщают о внезапном повышении цены. Юрист напомнила, что злоумышленники создают фиктивные фирмы-однодневки, которые исчезают сразу после того, как клиенты внесли деньги.

Россиян предупредили о «продаже» путевок мошенниками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена Ассоциации юристов России Марию Спиридонову.

По ее словам, мошенники часто навязывают туристам фиктивные допуслуги, например, «специальный» трансфер или «особую» страховку. Они привлекают клиентов ложными акциями, а после внесенной предоплаты за тур сообщают о внезапном повышении цены.

Юрист напомнила, что злоумышленники создают фиктивные фирмы-однодневки, которые исчезают сразу после того, как клиенты внесли деньги.