Россия закрывает польское консульство в Калининграде

Россия приняла решение закрыть польское консульство в Калининграде в ответ на действия Варшавы. Об этом сообщает LENTA.RU со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ. По информации МИД РФ, этот шаг стал результатом «необоснованных и враждебных действий» польской стороны, которые выразились в сокращении российского консульского присутствия в Польше под «надуманным предлогом». Ведомство подчеркнуло, что закрытие консульства является ответной мерой на агрессивную политику Варшавы.

Россия приняла решение закрыть польское консульство в Калининграде в ответ на действия Варшавы. Об этом сообщает LENTA.RU со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

По информации МИД РФ, этот шаг стал результатом «необоснованных и враждебных действий» польской стороны, которые выразились в сокращении российского консульского присутствия в Польше под «надуманным предлогом».

Ведомство подчеркнуло, что закрытие консульства является ответной мерой на агрессивную политику Варшавы.