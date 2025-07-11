Российская армия освободила Зеленую Долину в ДНР

Помимо этого, за эту неделю ВС РФ нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и ударными БПЛА. В результате атаки поражены предприятия ВПК Украины, объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу, военные аэродромы, места сборки и хранения ударных БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

Российская армия освободила Зеленую Долину в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Помимо этого, за эту неделю ВС РФ нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и ударными БПЛА.

В результате атаки поражены предприятия ВПК Украины, объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу, военные аэродромы, места сборки и хранения ударных БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.