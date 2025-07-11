Путин поручил разработать программу развития пострадавших от ВСУ территорий

В России разработают программу восстановления и развития приграничных территорий, пострадавших от обстрелов и терактов ВСУ. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. Задача поставлена правительству, администрации президента, руководству Белгородской, Брянской и Курской областей при участии Минобороны, МВД и МЧС. Отмечается, что программу нужно составить с учетом мнения граждан, которые проживают на этих территориях.