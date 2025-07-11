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Песков: россияне устали от изобилия информации и разнородных новостей
Россияне испытывают усталость от изобилия информации и разнородных новостей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на интервью журнала «Эксперт». Он отметил, что растет потребность в комфортных и достоверных материалах, а не в большом количестве коротких новостей из разных источников. «Люди начинают тяготеть к проработанным и качественным материалам», — подчеркнул Песков, добавив, что наблюдается рост интереса к информации, соответствующей индивидуальным потребностям. Он также отметил, что сейчас важно предоставлять узкие, специализированные темы, а не общую аналитику. Кроме того, Песков объяснил необходимость цензуры в России, назвав нынешнюю ситуацию «беспрецедентной» и отметив, что в информационном пространстве идет война. По его словам, игнорировать СМИ, которые занимаются дискредитацией России, было бы неправильно.

Россияне испытывают усталость от изобилия информации и разнородных новостей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на интервью журнала «Эксперт».

Он отметил, что растет потребность в комфортных и достоверных материалах, а не в большом количестве коротких новостей из разных источников.

«Люди начинают тяготеть к проработанным и качественным материалам», — подчеркнул Песков, добавив, что наблюдается рост интереса к информации, соответствующей индивидуальным потребностям. Он также отметил, что сейчас важно предоставлять узкие, специализированные темы, а не общую аналитику.

Кроме того, Песков объяснил необходимость цензуры в России, назвав нынешнюю ситуацию «беспрецедентной» и отметив, что в информационном пространстве идет война. По его словам, игнорировать СМИ, которые занимаются дискредитацией России, было бы неправильно.

Фото: Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости