На выезде из Рязани произошло шесть ДТП

Аварии случились в пятницу, 11 июля. Пять ДТП произошло на Солотчинском шоссе. Шестая авария в том же направлении случилась в Шумаши. На месте образовалась огромная пробка. Ранее появились кадры с одной из аварий.

На выезде из Рязани произошло шесть ДТП. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты».

Аварии случились в пятницу, 11 июля. Пять ДТП произошло на Солотчинском шоссе. Шестая авария в том же направлении случилась в Шумаши.

На месте образовалась огромная пробка.

Ранее появились кадры с одной из аварий.