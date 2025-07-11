На Солотчинском шоссе из-за ДТП образовалась пробка

Авария произошла в пятницу, 11 июля. Столкнулись «Гранта» и, предположительно, «Шевроле». На месте ДТП работает полиция. По словам рязанцев, в сторону Солотчи образовалась пробка.