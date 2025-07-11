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Макрон: Европа может направить Украине до 50 тысяч военных
Макрон заявил, что Франция и Великобритания приступят к расширению до 50 тыс. человек объединенного контингента военнослужащих, которых могут разместить на Украине. Политик также отметил, что к контингенту могут присоединиться солдаты из других стран Европы.

Европа может направить Украине до 50 тысяч военных. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон газете Le Monde, материал цитируют РИА Новости.

Макрон заявил, что Франция и Великобритания приступят к расширению до 50 тыс. человек объединенного контингента военнослужащих, которых могут разместить на Украине.

Политик также отметил, что к контингенту могут присоединиться солдаты из других стран Европы.