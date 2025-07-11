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Комитет ГД одобрил инициативу усиления ответственности иноагентов
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который усиливает уголовную ответственность за нарушения законодательства об иностранных агентах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее решение, опубликованное в думской электронной базе. Законопроект был внесен группой депутатов во главе с Василием Пискаревым, председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Предлагаемые изменения касаются статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ, регулирующей уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. В настоящее время уголовная ответственность наступает только после двукратного привлечения к административной ответственности. Новый законопроект позволит привлекать иноагентов к уголовной ответственности уже после однократного административного нарушения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что инициатива будет рассмотрена в приоритетном порядке, отметив важность защиты России от вмешательства недружественных стран. «Мы донастраиваем наше законодательство с учетом интересов граждан и безопасности государства», — добавил он.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который усиливает уголовную ответственность за нарушения законодательства об иностранных агентах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее решение, опубликованное в думской электронной базе.

Законопроект был внесен группой депутатов во главе с Василием Пискаревым, председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Предлагаемые изменения касаются статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ, регулирующей уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. В настоящее время уголовная ответственность наступает только после двукратного привлечения к административной ответственности. Новый законопроект позволит привлекать иноагентов к уголовной ответственности уже после однократного административного нарушения.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что инициатива будет рассмотрена в приоритетном порядке, отметив важность защиты России от вмешательства недружественных стран. «Мы донастраиваем наше законодательство с учетом интересов граждан и безопасности государства», — добавил он.