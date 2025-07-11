Гладков назвал число эвакуированных из Белгородской области детей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал Путину, что за лето-осень 2024 года из региона перевезли около 70 тыс. детей. Отмечается, что детей удалось перевезти в безопасные зоны.