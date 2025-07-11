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Геймерам дали советы по защите консолей от перегрева в жару
Современные консоли, такие как PlayStation и Xbox, обычно не вызывают серьезных проблем с высокой температурой. Однако, если в комнате пыльно и есть шерсть животных, это может повлиять на работу системы охлаждения. В таких случаях рекомендуется проводить техническое обслуживание. Во время аномальной жары можно использовать специальные подставки или системы охлаждения для консолей. Хотя их эффективность может быть не очень высокой, они могут помочь снизить температуру устройства на несколько градусов. Петухов отметил, что сам не сталкивался с массовыми проблемами перегрева консолей в интернете.

Игровая приставка может перегреться, если в помещении много пыли или шерсти животных. В сильную жару рекомендуется использовать специальные охлаждающие подставки или системы, чтобы предотвратить поломку устройства. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на блогера Валентина Петухова (Wylsacom).

По его словам, современные консоли, такие как PlayStation и Xbox, обычно не вызывают серьезных проблем с высокой температурой. Однако, если в комнате пыльно и есть шерсть животных, это может повлиять на работу системы охлаждения. В таких случаях рекомендуется проводить техническое обслуживание.

Во время аномальной жары можно использовать специальные подставки или системы охлаждения для консолей. Хотя их эффективность может быть не очень высокой, они могут помочь снизить температуру устройства на несколько градусов. Петухов отметил, что сам не сталкивался с массовыми проблемами перегрева консолей в интернете.