Духовное управление мусульман Рязанской области переизбрало руководителя

9 июля 2025 года на IV Съезде Духовного управления мусульман (ДУМ) Рязанской области состоялись выборы нового руководства. Об этом сообщает Рашид Бултачеев у себя в ВКонтакте. Рашид-хазрат Бултачеев был единогласно избран председателем ДУМ Рязанской области, а Аслиддин-хазрат Сатторов занял пост первого заместителя. Как пишет автор поста, новый пятилетний период обещает быть насыщенным и продуктивным, и участники съезда выразили уверенность в том, что под руководством новых лидеров духовное управление продолжит развиваться и укреплять позиции ислама в регионе.

9 июля 2025 года на IV Съезде Духовного управления мусульман (ДУМ) Рязанской области состоялись выборы нового руководства. Об этом сообщает Рашид Бултачеев у себя в ВКонтакте.

Рашид-хазрат Бултачеев был единогласно избран председателем ДУМ Рязанской области, а Аслиддин-хазрат Сатторов занял пост первого заместителя.

Как пишет автор поста, новый пятилетний период обещает быть насыщенным и продуктивным, и участники съезда выразили уверенность в том, что под руководством новых лидеров духовное управление продолжит развиваться и укреплять позиции ислама в регионе.

Фото: Рашид Бултачеев во ВКонтакте