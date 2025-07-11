Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край

Из-за случаев лейкоза в районе села Каясула ввели карантин, сообщает newstracker.ru . В радиусе километра теперь нельзя лечить животных, доить их и вывозить молочную продукцию. Ограничения затронули и корма.

Республика Удмуртия

В Ижевске задержан 23-летний работник службы предотвращения потерь другой торговой сети, сообщает udm-info.ru. Он подозревается в краже продукции из магазина и нападении на директора при попытке его остановить. Расследуется дело о грабеже с применением насилия.

Ростовская область

Минприроды Ростовской области начал работу с жалобами на обмеление реки Мокрая Чубурка по причине возведения дамб. Сотрудники ведомства отправятся на проверку объекта, сообщает rostovgazeta.ru . Река пересекает территории Краснодарского края и Ростовской области и находится под федеральным контролем.

Республика Татарстан

В Казани на дом в СНТ «Дубки» во время проведения испытаний рухнул гражданский беспилотник, сообщает inkazan.ru . Власти заявили, что произошла внештатная ситуация, однако никто не пострадал. Прокуратура инициировала проверку соблюдения безопасности полетов.

Волгоградская область

В Волгограде начался демонтаж 37-метровой дымовой трубы. Как сообщает novostivolgograda.ru , для реализации такой задачи привлекли спецтехнику и промышленных альпинистов. Трубу решено было демонтировать из-за значительного износа. Взамен вышедшей из строя конструкции установят новую — такой же высоты.

Нижегородская область

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с 8-летним школьником в Нижнем Новгороде, травмировавшем ногу. Как пишет newsnn.ru , травма была получена школьником на уроке физкультуры в 2024 году. Мать пострадавшего неоднократно просила принять меры, но в итоге ей пришлось обратиться в СК. Сейчас по факту происшествия возбуждено дело, а председатель ведомства потребовал от нижегородских следователей доложить о ходе расследования.

Свердловская область

В Екатеринбурге несколько пар организовали мотопробег в свадебных нарядах в честь Дня семьи. Некоторые участники украсили свой мототранспорт свадебными атрибутами. Колонну можно было наблюдать в центре города, пишет tagilcity.ru .

Оренбургская область

В Оренбургском районе произошло столкновение двух пассажирских автобусов «ПАЗ». Причиной ДТП послужило несоблюдение дистанции, сообщает 56orb.ru . Один из водителей с травмами был госпитализирован.

Тюменская область

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность» по факту выселения бойца СВО из пансионата в Тюмени без предоставления жилья. Глава СК Бастрыкин взял расследование на личный контроль, сообщает nashgorod.ru. Бойцу, проживавший в пансионате с 2002 года, после возвращения с фронта стало негде жить. Чиновники проигнорировали его право на жилье, хотя здание попало под программу КРТ. Сейчас ветеран восстанавливается после серьезного ранения.

Омская область

В Омске планируют назвать несколько улиц в честь белорусских городов-побратимов. Как сообщает gorod55.ru , речь — о 21-й Амурской, полосы отвода железной дороги и Пушкинском тракте. По последним данным, они станут Гродненской, Брестской и Могилевской. Окончательное решение депутаты огласят через неделю.

Карелия

В Карелии участковый пришел на помощь 78-летней женщине, которая оказалась заблокирована в запертой квартире. Как сообщает karelinform.ru , к нему обратились сотрудники соцслужбы, которые не могли попасть к своей подопечной. Оказалось, что дверь в квартире не открывалась. За вызволение пожилой гражданки капитану полиции обещано поощрение.

Приморский край

В Приморье арестовали подростка, который выстрелил в глаз 13-летнему мальчику. Как сообщает vostokmedia.com , между 15-летним юношей и пострадавшим произошел конфликт, на фоне которого юноша выстрелил в глаз оппоненту из пневматического пистолета. Глаз школьнику спасти не удалось. Теперь нападавший ответит перед законом по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Башкирия

Студентка из Башкирии обвинила медицинский колледж в том, что ей намеренно не выдают диплом. Как пишет mkset.ru , девушка рассказала, что в день защиты диплома она получила травму и теперь ей отказывают в получении документа. В образовательном учреждении заявили, что студентка предоставила больничный о временной нетрудоспособности, и подлинность такого документа сейчас проверяется.

Краснодарский край

Отдыхающие в Анапе туристы отмечают странный цвет морской воды. Как сообщает Kuban Press , власти Краснодарского края объяснили причину темной морской воды у побережья, отметив, что такое явление вызвано естественными процессами, а не техногенными загрязнениями, как считали ранее очевидцы.

Хабаровский край

В период с января по июнь продажи автомобилей в Хабаровском крае упали на 19%, при этом средняя цена зафиксирована на отметке в 1 млн руб. (+0,5%). Однако предложение машин на этом фоне значительно выросло — на 60%, сообщает transsibinfo.com . Эксперты перечислили причины: дорогие кредиты, рост затрат на утилизацию, общая экономическая нестабильность. Покупатели делают выбор в пользу более бюджетных вариантах или вовсе отказываются от покупок.

Новосибирск

Следователи СК и ФСБ провели оперативные мероприятия у бывшего худрука Новосибирского театра оперы и балета (2017-2021) и экс-директора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана. Обыски прошли 9 июля в Московмкой области в рамках уголовного дела о крупной растрате, пишет atas.info. Причиной для начала расследования стали контракты на реконструкцию старой сцены МХАТ, которую планировалось вновь открыть осенью 2024 года. Подозрения касаются возможных хищений при осуществлении многолетней реставрации.

Челябинская область

Мещанский суд Москвы продлил на три месяца арест пяти обвиняемых по делу о масштабной растрате в Миндортрансе Челябинской области. Одним из фигурантов дела стал действующий министр дорожного хозяйства Алексей Нечаев. Как сообщает kursdela.biz , с 2015 по 2019 годы группа похитила 2,966 млрд рублей при исполнении 60 госконтрактов на сумму 31 млрд рублей. Примечательно, что по делу также задержали юриста Екатерину Краснихину, которую взяли в зоне СВО. Любые ходатайства защиты об изменении меры пресечения были отклонены судом.

ХМАО

Блогер из Сургута Амирхан Магомедов, который является владельцем львенка Харриса, заявил о попытке незаконного изъятия животного. Он рассказал, что к нему приехали люди с клеткой, представившиеся полицией, но без документов. Муксун. fm сообщает, что эксперты и зоозащитники неоднократно критиковали содержание хищника дома. Магомедов намеревается передать льва в тюменский зоопарк. В полиции заявили, что их сотрудники непричастны к такому визиту.

Красноярский край

В Красноярске была обнаружена «самая дорогая» машина в регионе, сообщает prmira.ru . Жители региона обсуждают в сети Lamborghini Revuelto 2025 года. Такая иномарка может стоить примерно 110 млн рублей. Машина зарегистрирована на индивидуального предпринимателя, основной деятельностью которого являются грузоперевозки, а также строительство и продажа автомобилей.

Белгородская область

Белгородцы начали все чаще обращать внимание на заполонивших город жуков. Как сообщает bel.ru , черные насекомые, похожие на тараканов, заполонили улицы, дворы, постепенно попадая и в жилые дома. Специалисты определили, что в Белгороде массово распространились жужелицы волосистые. Это часто встречающийся в регионе вид насекомых. Отмечается, что в этом явлении нет ничего необычного, а жуки не представляют опасности.

Пермский край