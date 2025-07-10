Жители Песочни пожаловались на поведение хулиганов на мотоциклах

В Дашках по улице Зубковой, 26, местные жители стали свидетелями хулиганских действий трех подростков. Об этом сообщается в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». По словам очевидцев, ребята пугают маленьких детей и ведут себя агрессивно. Одна из женщин, гуляя с ребенком, сделала им замечание, на что подростки ответили грубыми оскорблениями. Другие жители также столкнулись с нецензурной лексикой со стороны дебоширов. Автор поста предположил, что юношам еще нет 18 лет.

В районе Песочня по улице Зубковой местные жители стали свидетелями хулиганских действий трех подростков. Об этом сообщается в телеграм-канале «Подслушано в Рязани».

По словам очевидцев, юноши пугают маленьких детей и ведут себя агрессивно. Одна из женщин, гуляя с ребенком, сделала им замечание, на что подростки ответили грубыми оскорблениями. Другие жители также столкнулись с нецензурной лексикой со стороны дебоширов.

Автор поста предположил, что юношам еще нет 18 лет.

Фото: Подслушано в Рязани