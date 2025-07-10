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Водителей предупредили о новом виде автоподстав
Цыгане вынуждают своих детей кидаться на дорогу перед машина, а затем бегут к водителю вымогать деньги якобы на лечение. «За легкий вред здоровью грозит штраф от 3,75 тыс. до 7,5 тыс. руб. или лишение прав на год-полтора. За средний вред — штраф от 15 тыс. до 37,5 тыс. руб., либо лишение прав на полтора-два года. За тяжкий вред наступает уголовная ответственность — может быть как ограничение свободы, так и реальный срок», — пояснил специалист.

Водителей предупредили о новом виде автоподстав. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на юриста Льва Воропаева.

Цыгане вынуждают своих детей кидаться на дорогу перед машина, а затем бегут к водителю вымогать деньги якобы на лечение.

«За легкий вред здоровью грозит штраф от 3,75 тыс. до 7,5 тыс. руб. или лишение прав на год-полтора. За средний вред — штраф от 15 тыс. до 37,5 тыс. руб., либо лишение прав на полтора-два года. За тяжкий вред наступает уголовная ответственность — может быть как ограничение свободы, так и реальный срок», — пояснил специалист.