Во время пожара на улице Стройкова в подъезде выбило окна

Во время пожара на улице Стройкова в подъезде выбило окна. Как сообщает «Своя колокольня» со ссылкой на очевидцев, прозвучало три хлопка, послы которых началось задымление. По данным ГУ МЧС России по Рязанской области, пожар удалось локализовать в 19:55.