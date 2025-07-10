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Великобритания поставит Украине ракеты для ПВО
Украине передадут пять тысяч ракет для ПВО. Поставки будут осуществляться в рамках кредитного соглашения, которое страны подпишут на стартующей 10 июля в Риме конференции. Великобритания выделит на эти цели около 3,4 миллиарда долларов кредита с 19-летним сроком погашения.

Великобритания поставит Украине ракеты для ПВО, которые произвели на оборонном заводе Thales в Белфасте. Об этом 10 июля сообщило РИА Новости со ссылкой на британское правительство.

Украине передадут пять тысяч ракет для ПВО. Поставки будут осуществляться в рамках кредитного соглашения, которое страны подпишут на стартующей 10 июля в Риме конференции.

Великобритания выделит на эти цели около 3,4 миллиарда долларов кредита с 19-летним сроком погашения.