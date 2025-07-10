В Соликамске произошел пожар в колонии для пожизненно осужденных

В Соликамске произошел пожар в колонии для пожизненно осужденных. Об этом пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, в исправительном учреждении «Белый лебедь» произошло возгорание на крыше лесопилки в промзоне. Работы на ней в тот момент не велись. Огонь охватил около 800 квадратных метров. Отмечается, что среди людей никто не пострадал.

Сотрудникам МЧС удалось локализовать пламя.

Справка:

«Белый лебедь» — одна из самых суровых колоний России. В ней отбывают пожизненное наказание наиболее жестокие убийцы, насильники, члены бандитских формирований, лидеры организованных преступных группировок.