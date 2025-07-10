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«Ъ»: в Рязанском училище ВДВ десантник убил командира, связав стропы его парашюта
3 июня во время учебного десантирования из самолета Ан-2 в Рыбновском районе Иван Селин погиб. При осмотре снаряжения разбившегося сержанта установили, что купола его основного и запасного парашютов не раскрылись из-за того, что их стропы были связаны отрезками строп грузового парашюта. После того, как военный следственный отдел СКР по Рязанскому гарнизону возбудил уголовное дело, в совершении преступления сознался однокурсник погибшего рядовой Илья К. 20-летнего молодого человека арестовали по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В Рязанском училище ВДВ десантник убил своего 24-летнего командира, участника СВО Ивана Селина, перед прыжком связав стропы основного и запасного парашютов. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Ивана Селина призвали в армию в октябре 2019 года. После сержант продолжил службу по контракту. В РВВДУ поступил в 2022 году. Вместе с полком Иван Селин участвовал в СВО, был награжден медалями «За боевые отличия» и «За заслуги перед Отечеством» II степени. Последнюю за подвиг в бою ему должны были вручить 12 июня 2025 года.

3 июня во время учебного десантирования из самолета Ан-2 в Рыбновском районе Иван Селин погиб. При осмотре снаряжения разбившегося сержанта установили, что купола его основного и запасного парашютов не раскрылись из-за того, что их стропы были связаны отрезками строп грузового парашюта.

После того, как военный следственный отдел СКР по Рязанскому гарнизону возбудил уголовное дело, в совершении преступления сознался однокурсник погибшего рядовой Илья К. 20-летнего молодого человека арестовали по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По данным «Ъ», явку с повинной он написал в день назначения молекулярно-генетической судебной экспертизы по факту смерти Ивана Селина, когда у него и других курсантов взяли образцы ДНК. Отмечается, что в итоге клетки эпителия Ильи К. обнаружили на стропах обоих парашютов погибшего.

По версии следствия, на преступление задержанный пошел из-за того, что якобы вместе еще с несколькими курсантами подвергался со стороны Ивана Селина «насилию и унижению». В деле сказано, что в период с 14 мая по 3 июня рядовой Илья К., попав на склад, отыскал сумку с парашютами командира и «связал отрезками грузовой стропы пучки строп основного, а затем и запасного парашютов».

Источник «Ъ» не исключил, что в подразделении, где служил погибший, могли замышлять массовое убийство, потому что был обнаружен как минимум еще один парашют с аналогично перевязанными стропами, принадлежавший командиру роты.

Отмечается, что заместителем командира взвода сержанта Селина назначили в январе 2025 года вместо прапорщика Владислава С. Как следует из показаний свидетелей, после этого с ним, а также еще с несколькими курсантами, нарушавшими воинскую дисциплину, отношения у Ивана Селина стали напряженными, утверждает «Ъ».

Другие курсанты рассказали, что замкомвзвода был «требовательным и справедливым».

Как пишет газета, в семье погибшего считают, что «следствие не стремится разобраться» во всех обстоятельствах убийства. Они обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под контроль.

Фото «Ъ» взял из личного архива Ивана Селина