В Рязанкой области осудят мужчину за кражу из магазина
Отмечается, что в мае 2025 года обвиняемый, находясь в торговом зале сетевого магазина, похитил алкогольную продукцию и продукты питания на общую сумму более 2500 рублей. Сотрудник требовал оплатить товары, но фигурант покинул место преступления с похищенным. Уголовное дело направлено в суд.
В Кораблинском районе осудят мужчину за кражу из магазина. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Отмечается, что в мае 2025 года обвиняемый, находясь в торговом зале сетевого магазина, похитил алкогольную продукцию и продукты питания на общую сумму более 2500 рублей. Сотрудник требовал оплатить товары, но фигурант покинул место преступления с похищенным.
Уголовное дело направлено в суд.