В Рязанкой области осудят мужчину за кражу из магазина

Отмечается, что в мае 2025 года обвиняемый, находясь в торговом зале сетевого магазина, похитил алкогольную продукцию и продукты питания на общую сумму более 2500 рублей. Сотрудник требовал оплатить товары, но фигурант покинул место преступления с похищенным. Уголовное дело направлено в суд.