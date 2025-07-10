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В Рязани полицейские уберегли пенсионерку от перевода денег мошенникам
Двое полицейских находились в отделении одного из банков в Рязани. Они заметили женщину пенсионного возраста, которая общалась по телефону и держала в руке записку с реквизитами. В разговоре обсуждался срочный перевод денежных средств. Полицейские задали женщине вопрос, кому и зачем она намерена перечислить деньги. Как выяснилось, пенсионерке позвонила неизвестная, представилась сотрудницей банка и сообщила, что с одного из ее счетов аферисты списали почти все деньги — осталось только 56 рублей. Собеседница предложила женщине поучаствовать в операции по изобличению банковских мошенников и одновременно спасти деньги, хранящиеся на другом счете, иначе их также украдут.

В Рязани полицейские уберегли пенсионерку от перевода денег мошенникам. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Двое полицейских находились в отделении одного из банков в Рязани. Они заметили женщину пенсионного возраста, которая общалась по телефону и держала в руке записку с реквизитами. В разговоре обсуждался срочный перевод денежных средств.

Полицейские задали женщине вопрос, кому и зачем она намерена перечислить деньги. Как выяснилось, пенсионерке позвонила неизвестная, представилась сотрудницей банка и сообщила, что с одного из ее счетов аферисты списали почти все деньги — осталось только 56 рублей.

Собеседница предложила женщине поучаствовать в операции по изобличению банковских мошенников и одновременно спасти деньги, хранящиеся на другом счете, иначе их также украдут. Для этого пенсионерке нужно было срочно ехать в банк и сделать перевод на указанные реквизиты — «временный» счет, с которого средства якобы ей вернут после поимки аферистов.

Полицейские объяснили женщине, что звонившая — мошенница. После этого оператор банка проверила счет, с которого будто бы были списаны накопления — деньги оказались в сохранности.

Женщина поблагодарила полицейских.