В Рязани на улице Новоселов иномарка сбила 22-летнюю девушку
Отмечается, что авария случилась в среду, 9 июля, вблизи дома № 5. По предварительной информации, 48-летний местный житель на «Фольксваген Поло» наехал на пешехода на нерегулируемом переходе. Девушку с полученными травами доставили в больницу.
В Рязани на улице Новоселов иномарка сбила 22-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что авария случилась в среду, 9 июля, вблизи дома № 5.
По предварительной информации, 48-летний местный житель на «Фольксваген Поло» наехал на пешехода на нерегулируемом переходе.
Девушку с полученными травами доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.