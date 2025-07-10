В Рязани на улице Новоселов иномарка сбила 22-летнюю девушку

Отмечается, что авария случилась в среду, 9 июля, вблизи дома № 5. По предварительной информации, 48-летний местный житель на «Фольксваген Поло» наехал на пешехода на нерегулируемом переходе. Девушку с полученными травами доставили в больницу.