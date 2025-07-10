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В России цены на культурные мероприятия выросли более чем на 30%
По данным газеты, в категории «Концерты» средний чек увеличился на 22%, до 6,1 тысяч рублей, «Спектакли» — на 15%, до 4,9 тысяч рублей, «Выставки» — на 51%, до 1,9 тысяч рублей. Как указано в публикации, рост цен в целом обуславливается общей инфляцией, сужением рынка офлайн-развлечений и количества артистов.

За шесть месяцев 2025 года цены на культурные мероприятия выросли более чем на 30%, до 4,1 тысяч рублей. Об этом сообщил «Ъ» 10 июля.

По данным газеты, в категории «Концерты» средний чек увеличился на 22%, до 6,1 тысяч рублей, «Спектакли» — на 15%, до 4,9 тысяч рублей, «Выставки» — на 51%, до 1,9 тысяч рублей.

Как указано в публикации, рост цен в целом обуславливается общей инфляцией, сужением рынка офлайн-развлечений и количества артистов.