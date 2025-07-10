В Подмосковье трехлетний ребенок чуть не выпал из окна 5-го этажа

В Подмосковье трехлетний мальчик оказался на краю балкона пятого этажа, когда его родители на минуту вышли из квартиры. Об этом сообщается в телеграм-канале «Плохие новости».

Ребенок закрыл за собой задвижку и вылез на парапет балкона. В это время его родители пытались открыть дверь и вызывали спасателей.

Очевидцы, заметив ребенка, растянули одеяло внизу, чтобы смягчить возможное падение. К счастью, спасатели вскрыли дверь с помощью бензореза и успели вернуть малыша в безопасность.

Фото: Плохие новости 18+