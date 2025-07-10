В Набережных Челнах иномарка сбила 67-летнего велосипедиста
10 июля в Набережных Челнах иномарка сбила 67-летнего велосипедиста. Об этом сообщает портал KAZANFIRST.
По информации пресс-службы Госавтоинспекции Татарстана, 35-летний водитель Hyundai не успел избежать столкновения, когда пенсионер пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.
Также известно, что пожилой мужчина не слез с велосипеда, чем нарушил правила дорожного движения.
В результате наезда велосипедист скончался на месте происшествия. В настоящее время обстоятельства происшествия продолжают выясняться.
Фото: KAZANFIRST