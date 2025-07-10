В Кемеровской области друг убил 19-летнюю девушку и вывез в тело в лес

В Кемеровской области 23-летний Анатолий убил свою 19-летнюю подругу Валерию и отвечал с ее телефона родным, чтобы не вызвать подозрения. Об этом сообщается в телеграм-канале «Плохие новости».

Сначала от имени Валерии пришло сообщение ее возлюбленному о разрыве отношений, а затем она ответила сестре, что гуляет, но присылать голосовые сообщения и отвечать на звонки не отказалась.

Родные Валерии забили тревогу, так как такое поведение было не характерно для девушки. Последним, кто видел ее, оказался Анатолий, который пришел к ней за день до исчезновения.

Мужчина предложил выпить и начать приставать к девушке. На ее отказ, После ее отказа он зарезал девушку. Тело спрятал в сумку и вывез в лес.

В квартире подозреваемого полиция обнаружила вещи Валерии.

В настоящее время Анатолий находится под следствием, возбуждено уголовное дело. Тело Валерии пока не найдено.

Фото: Плохие новости 18+