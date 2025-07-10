В Касимовском районе поймали мужчину на мопеде без прав

Отмечается, что 32-летнего жителя остановили в поселке Крутоярский. При проверке по базам данных установлено, что гражданин не имеет права управления на транспортное средство. В отношении нарушителя составлены административные материалы.

В Касимовском районе поймали мужчину на мопеде без прав. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ. Отмечается, что 32-летнего жителя остановили в поселке Крутоярский.

При проверке по базам данных установлено, что гражданин не имеет права управления на транспортное средство.

В отношении нарушителя составлены административные материалы.