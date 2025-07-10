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Управляющий директор «Зеленого сада» рассказал о безопасности воды в Борковском затоне

Андрей Оришкевич встретился с журналистами во время одной из бесплатных тренировок на сапах. Их накануне фестиваля «Рязанское Лукоморье» для всех желающих организовала компания «Зеленый сад».

«В начале строительства ЖК „Окская стрелка“ мы несколько раз проводили анализы воды на Борковском затоне. Нашей главной целью было убедиться, можем ли мы использовать территорию затона для пляжа, для купания людей. Вода соответствует требованиям безопасности, — подчеркнул управляющий директор ГК „Зеленый сад“ Андрей Оришкевич. — Однако, находятся недоброжелатели (например, один из руководителей рязанского ВООПиК Игорь Кочетков), которые злоупотребляют своим правом на свободные высказывания. Они публикуют в социальных сетях недостоверные сведения о качестве воды в затоне. Никаких подтверждающих документов к постам не прилагается, а сами записи авторы со временем могут эти посты удалить. Такие граждане сеют панику, мешают рязанцам спокойно жить, наслаждаться природой, заниматься спортом.

Компания „Зеленый сад“ с большим вниманием относится к вопросам экологии. Анализ воды в затоне проводился во время весеннего паводка, и даже в этот период аккредитованная лаборатория признала ее безопасной для купания.

Между тем экологическая ситуация в микрорайоне Борки только улучшается. Вывоз грунта со стройплощадки завершен, он заменен чистым песком, а в барханах устроили себе гнезда ласточки».

Кстати, руководство компании приняло решение частично приостановить строительные работы, пока пернатые не выведут птенцов.