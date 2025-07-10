С начала года почти 100 тысяч рязанцев оформляли больничные листы

Ведомство выплатило более 1,9 миллиарда рублей. Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается из среднего заработка работника за два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая. Размер также зависит от страхового стажа гражданина.

С начала года почти 91 393 рязанца оформляли больничные листы. Об этом сообщает пресс-служба соцфонда.

Ведомство выплатило более 1,9 миллиарда рублей.

Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается из среднего заработка работника за два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая.

Размер также зависит от страхового стажа гражданина.