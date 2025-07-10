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Рязанцы пожаловались на опасный мост между улицами Тимуровцев и Боголюбова
Местные жители сообщили об ужасном состоянии моста между улицами Тимуровцев и Боголюбова в Рязани. Фотографии опасного места в редакцию РЗН. Инфо отправили читатели. В овраге, где расположен мост, ежедневно проходят школьники, семьи и пенсионеры, однако состояние моста оставляет желать лучшего. По словам местных жителей, деревянное полотно моста находится в «плачевном состоянии»: многие доски гнилые, а в некоторых местах их просто нет. Это может стать серьезной угрозой для всех, кто использует этот путь. Кроме того, рязанцы отмечают, что в непогоду добраться до моста становится практически невозможно из-за размокшей тропинки, которая никогда не была заасфальтирована. Высокая трава вокруг также затрудняет проход пешеходам. Местные жители надеются на то, что власти предпримут соответствующие меры.

Местные жители пожаловались на ужасное состояние моста между улицами Тимуровцев и Боголюбова в Рязани. Фотографии опасного места в редакцию РЗН. Инфо отправили читатели.

В овраге, где расположен мост, ежедневно проходят школьники, семьи и пенсионеры, однако место не выглядит безопасным.

По словам местных жителей, деревянное полотно моста находится в «плачевном состоянии»: многие доски гнилые, а в некоторых местах их просто нет. Это может стать серьезной угрозой для всех, кто использует этот путь.

Кроме того, рязанцы отмечают, что в непогоду добраться до моста становится практически невозможно из-за размокшей тропинки, которая никогда не была заасфальтирована. Высокая трава вокруг также затрудняет проход пешеходам.

Местные жители надеются на то, что власти предпримут соответствующие меры.