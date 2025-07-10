Рязанцы пожаловались на горы мусора около Борковского карьера

Рязанцы пожаловались на состояние пляжа у Борковского карьера № 3, который оказался завален мусором. На фотографиях, которые РЗН. Инфо прислали читатели, видно, как на пляже и прилегающей травянистой территории скопились горы отходов. Отдыхающие оставляют за собой не только мелкие обертки, но и целые пакеты с мусором. Несмотря на наличие рядом отходов, местные жители продолжают отдыхать на пляже, игнорируя ситуацию.

Рязанцы пожаловались на состояние пляжа у Борковского карьера № 3, который оказался завален мусором.

На фотографиях, которые РЗН. Инфо прислали читатели, видно, как на пляже и прилегающей травянистой территории скопились горы отходов.

Отдыхающие оставляют за собой не только мелкие обертки, но и целые пакеты с мусором.

Несмотря на это, местные жители продолжают отдыхать на пляже.