Прокуратура выявила проблемы с качеством воды в Михайловском районе

Прокуратура Михайловского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере водоснабжения по обращениям граждан. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области. В ходе инспекции сотрудники надзорного ведомства совместно со специалистом Роспотребнадзора по Рязанской области посетили места расположения артезианских скважин и отобрали пробы воды. Лабораторные исследования показали, что качество воды не соответствует установленным нормативам санитарно-эпидемиологического законодательства. В связи с выявленными нарушениями директору МКП «ЭСТК» было внесено представление. По итогам рассмотрения обращений граждан им был произведен перерасчет платы за услуги водоснабжения в размере 5%. Также были приняты дополнительные меры для повышения качества предоставляемых услуг.

Прокуратура Михайловского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере водоснабжения по обращениям граждан. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области.

В ходе инспекции сотрудники надзорного ведомства совместно со специалистом Роспотребнадзора по Рязанской области посетили места расположения артезианских скважин и отобрали пробы воды. Лабораторные исследования показали, что качество воды не соответствует установленным нормативам санитарно-эпидемиологического законодательства.

В связи с выявленными нарушениями директору МКП «ЭСТК» было внесено представление. По итогам рассмотрения обращений граждан им был произведен перерасчет платы за услуги водоснабжения в размере 5%. Также были приняты дополнительные меры для повышения качества предоставляемых услуг.