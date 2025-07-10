Прокуратура помогла рязанке добиться перерасчета платы за вывоз мусора, которого не было

Установлено, что в 2019 году органами местного самоуправления утвержден реестр мест накопления твердых коммунальных отходов, однако улица, на которой проживает заявительница, в данный перечень включена не была. Контейнерную площадку обустроили лишь в феврале 2025 года. Прокурор обратился в суд с иском о возложении на регионального оператора обязанности произвести перерасчет размера задолженности за услуги по вывозу ТКО, исключив из расчета период с апреля 2020 года по февраль 2025 года.

Прокуратура помогла рязанке добиться перерасчета платы за вывоз мусора, которого не было. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в 2019 году органами местного самоуправления утвержден реестр мест накопления твердых коммунальных отходов, однако улица, на которой проживает заявительница, в данный перечень включена не была.

Контейнерную площадку обустроили лишь в феврале 2025 года.

Прокурор обратился в суд с иском о возложении на регионального оператора обязанности произвести перерасчет размера задолженности за услуги по вывозу ТКО, исключив из расчета период с апреля 2020 года по февраль 2025 года.