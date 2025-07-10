При поддержке ВТБ пройдет литературная премия группы компаний «Литрес»

Банк ВТБ выступит генеральным партнером VIII сезона литературной премии «Электронная буква — 2025», организованной группой компаний «Литрес», и наградит победителей в двух номинациях: главной — «Книга года» и новой специальной номинации для чтецов — «Голос классики».

«Литература — это не просто часть культуры. Это нить, которая соединяет поколения в одну живую ткань цивилизации. Поэтому там, где перестают читать книги, культура исчезает. При этом важно и переосмысливать литературное наследие. Каждый текст отражает свое время и рождается в конкретной эпохе, но заставляет задумываться о том, что значат эти смыслы сейчас. Понимание Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова через связь времен делает культуру живой, а не окаменевшей и атомизированной. Поэтому классика всегда останется классикой. И важно, сохраняя ее глубину, дать ей новое дыхание, позволяющее молодым голосам зазвучать», — говорит Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ, герой имиджевой ТВ-кампании «ВТБ — это классика».

«Расхожая фраза „талантам надо помогать“ очень точна — действительно, творческим людям часто не хватает возможностей дойти до широкой аудитории и быть услышанными. Главная цель нашей премии „Электронная буква“ — это открыть новые имена и помочь авторам найти своих читателей, а чтецам своих слушателей. Мы рады, что ВТБ стал нашим генеральным партнером и сложилось такое сотрудничество — со своей стороны они поощряют чтецов и популяризируют классику, подчеркивая ее важность и значимость. Новая номинация „Голос классики“ появилась в продолжение имиджевой кампании ВТБ, которая интерпретирует сюжеты классической литературы через призму современной жизни. В свою очередь Литрес уделяет большое внимание продвижению классики, многие классические произведения представлены бесплатно в нашем каталоге. Не секрет, что на великих классиков ориентируются и наши digital-авторы — чтобы стать хорошим писателем немаловажно быть внимательным читателем. Антуан де Сент-Экзюпери говорил, что „любить — это смотреть в одном направлении“, а наша общая с ВТБ любовь — это классическая и современная литература, которую мы всеми способами поддерживаем», — комментирует Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «Литрес».

Общий призовой фонд премии превысит 24 миллиона рублей, включая промо-поддержку лауреатов на ресурсах Литрес. Приём работ в новом сезоне премии продлится до 11 августа. Далее эксперты сформируют лонг-лист, который будет объявлен в сентябре. Шорт-лист, также составленный экспертами, планируется представить в декабре. Награждение лауреатов премии пройдёт в марте 2026 года.

ВТБ вручит победителям номинаций «Книга года» и «Голос классики» специальные призы. Для участия в новой номинации для чтецов от ВТБ — «Голос классики» — необходимо иметь подтвержденную заявку на основную номинацию «Голос года» и записать авторскую версию аудиокниги из каталога «Классическая литература» Литрес. Запись должна быть выполнена в период с 29 апреля по 11 августа 2025 года.

Заявку на участие в премии можно подать на сайте: ebukva.litres.ru

Справка

Более 20 лет ВТБ помогает сохранять и развивать культурное наследие России в рамках своей программы «Культурная страна». Банк стремится не только финансово поддерживать различные сферы и институции, но инициировать новые проекты, помогать переосмысливать, актуализировать культурное наследие, в том числе классическую литературу.

В рамках имиджевой кампании «ВТБ — это классика» банк экранизировал сцены и создал цикл роликов по мотивам 12 классических литературных произведений: «Горе от ума», «Евгений Онегин», «Преступление и наказание», «12 стульев», «Мёртвые души», «Бесприданница», «Вишнёвый сад», «Муму», «Пиковая дама», «Мастер и Маргарита», «Обломов», «Отцы и дети». В основу роликов положены известные произведения отечественной литературы, но сюжетные повороты интерпретированы по-новому и связаны с банковскими услугами.

В 2023 и 2024 годах ВТБ создал два аудиоспектакля: «Тайна семьи Т. «вместе с Третьяковской галереей и «Сон о хлебе» с Центром «Зотов». Они доступны на онлайн-платформах в рамках подкаста ВТБ «Культурная стран».

В рамках премии Литрес «Электронная буква — 2025» ВТБ инициировал новую номинацию «Голос классики», где предлагает чтецам подготовить собственную аудиоверсию одного из классических произведений русской литературы. Группа компаний «Литрес» включает бренды Литрес, MyBook, LiveLib, Литрес Самиздат, Литрес Чтец и Литрес Библиотека.

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Фото: Александр Глуз / «Петербургский дневник»