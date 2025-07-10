Полиция уничтожила в Рязанской области 5 очагов дикорастущей конопли

Растения на площади 150 квадратных метров нашли в Ухоловском районе, 100 кв. м. были в Пронском районе, 2 очага по 90 и 10 квадратных метров ликвидировали в Шацком и 30 квадратов в Захаровском районах. По результатам исследования выяснилось, что насаждения были наркосодержащими.

Полиция уничтожила в Рязанской области 5 очагов дикорастущей конопли. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Растения на площади 150 квадратных метров нашли в Ухоловском районе, 100 кв. м. были в Пронском районе, 2 очага по 90 и 10 квадратных метров ликвидировали в Шацком и 30 квадратов в Захаровском районах.

По результатам исследования выяснилось, что насаждения были наркосодержащими.