Полиция прокомментировала ситуацию с кидавшимся на машины рязанцем
По данным ведомства, по данному факту обращений в Госавтоинспекцию не поступало, ДТП не зарегистрировано. Напомним, жители заметили человека в крови на дороге, по словам свидетелей, он бросался на проезжающие автомобили.
Полиция прокомментировала ситуацию с кидавшимся на машины рязанцем. Информацию разместила пресс-служба региональной ГАИ.
По данным ведомства, по данному факту обращений в Госавтоинспекцию не поступало, ДТП не зарегистрировано.
Напомним, жители заметили человека в крови на дороге, по словам свидетелей, он бросался на проезжающие автомобили.