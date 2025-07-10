Полиция прокомментировала ситуацию с кидавшимся на машины рязанцем

По данным ведомства, по данному факту обращений в Госавтоинспекцию не поступало, ДТП не зарегистрировано. Напомним, жители заметили человека в крови на дороге, по словам свидетелей, он бросался на проезжающие автомобили.