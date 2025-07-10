Неизвестные разбили остановку в Рязани
Инцидент произошел на улице Каширина. На кадрах видно, что вокруг павильона лежит битое стекло. В комментариях пользователи возмутились отсутствием видеонаблюдения для поиска вандалов.
Неизвестные разбили остановку в Рязани. Об этом в четверг, 10 июля, сообщает Telegram-канал «Рязань».
Инцидент произошел на улице Каширина. На кадрах видно, что вокруг павильона лежит битое стекло.
В комментариях пользователи возмутились отсутствием видеонаблюдения для поиска вандалов.